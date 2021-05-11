Çaykur Rizespor: 4-5 - Son Dakika

Çaykur Rizespor: 4-5

11.05.2021 22:27
Çaykur Rizespor: 4-5, System.String[]

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Deniz Caner ÖzaralGAZİANTEP FK: Günay – Djilobodji, Kenan Özer(Dk. 69 Ulaş Zengin),Jefferson(Dk. 59 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir, Junior, Olkowski, Oğuz Ceylan(Dk. 69 Zvonımır), Sousa(Dk. 53 Furkan), Maxim(Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Deniz Caner Özaral

GAZİANTEP FK: Günay – Djilobodji, Kenan Özer(Dk. 69 Ulaş Zengin),Jefferson(Dk. 59 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir, Junior, Olkowski, Oğuz Ceylan(Dk. 69 Zvonımır), Sousa(Dk. 53 Furkan), Maxim(Dk. 69 Mirza), DickoÇAYKUR RİZESPOR:   Gökhan Akkan- Abdullah Durak, Tunay(Dk. 64 Michalak), İsmail Köybaşı, Soderlund(Dk. 90  Alberk), Selim Ay, Emır Dilaver(Dk 68  Melnjak), Fernando(Dk. 65 Samudio), Sabo, Morozıuk, Dokoviç(Ok. 90 Mithat),GOLLER: Dk. 47 Maxim, Dk. 48-86 Muhammet,Dk. 88 Djilobodji,  ( Gaziantep FK) - Dk. 6 Tunay, Dk. 30 İsmail Köybaşı, Dk. 46 Soderlund, Dk. 58 Sabo (P), Dk. 79 Samudio (Çaykur Rizespor)SARI KART: Maxim,Morais,Olkowksi (Gaziantep FK) – Dokovic, Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 41'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'a 5-4 mağlup oldu.1'inci dakikada orta alandan hızlı gelişen konuk takımın atağında Sabo, ceza sahasına girmeden topu müsait durumdaki arkadaşı Fernando'ya gönderdi, onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında bindirme yapan Fernando'nun rakip ceza sahasında geriye doğru çevirdiği topa düzgün vuran Tunay fileleri havalandırdı: 0-117'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Maxim'in şutu kaleciden sekti, pozisyonun devamında Dicko'nun vuruşu auta gitti.30'uncu dakikada dakikada Rizespor'un kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında İsmail'in dokunuşunda top ağlarla buluştu: 0-246'ncı dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında kazandığı topla hızlı hücuma çıkan Fernando ceza sahası içinde uygun durumdaki arkadaşı Soderlund'a gönderdi. Soderlund'un rahat pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-347'nci dakikada ikinci yarıya etkili başlayan Gaziantep FK'nın orta alandan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-348'inci dakikada soy kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Muhammet ceza sahası çizgisinin hemen üzerinde düzgün vuruşluyla topu ağlara gönderdi: 2-357'nci dakikada soy kanattan gelişen konuk takımın atağında İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada oyun, ceza sahası içinde elle oynama şüphesiyle oyun durdu. VAR odası ile görüşen hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi58'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sabo topu ağlara gönderdi: 2-479'uncu dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası çizgisi üzerinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İsmail Köybaşı'nın ortasında Samudio'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-586'ncı dakikada Gaziantep FK ceza sahası dışının sol çaprazında serbest vuruş kazandı. Topun başına Enver Cenk Şahin'in kullandığı serbest vuruşta Muhammet'in vuruşu ağlara gitti: 3-588'inci dakikada Gaziantep FK'da Enver Cenk Şahin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 4-5  Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 5-4 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRALI)


- Gaziantep

Enver Cenk Şahin, Kenan Özer, Gaziantep, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor: 4-5 - Son Dakika Spor


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