Çaykur Rizespor: 5-2

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Jose Marafona (xxx), Onur Bulut (xxxx), Welinton (xxx), Tzavellas (xxx), N'Sakala (xxx), Siopis (xxx), Ceyhun (xxx), Efecan (xxxx)(Dk.83 Musa), Junior Fernandes (xxxxx), Bakasetas (xxxx)(Dk.76 Campos xxx), Cisse (xxxxx) (Dk.88 Yacine Bammou)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Abarhoun (xx), Omar Talbi (xxx), Abdullah (xx), Boldrin (xxxx), Samudio (xxx)(Dk.79 Oğuz Kağan xx), Dimitrios (xxx), Diomande (xxx), Melnjak (xxx), Sasse (xxx)(Dk.57 Barış xx), Orhan (xxx)

GOLLER: Dk.16 Ceyhun, Dk.29, Dk.75 Cisse, Dk.51 Bakasetas, Dk.70 Junior Fernandes, Dk.65 (P), Dk.72 Boldrin (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Samudio (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 5-2'lik farklı skoruyla sonlandı.

3'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor kontra atağında, sol kanattan son çizgiye kadar sokulan Cisse içeri çevirdi, ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.

16'ncı dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe gönderdiği topa iyi yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın sağından geçerek ağları havalandırdı: 1-0.

22'nci dakikada gelişen Rizespor atağında Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

29'uncu dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Cisse'nin dokunuşu ağlara gitti: 2-0.

36'ncı dakikadaki Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

51'inci dakikada Alanyaspor'un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Onur topu arka direğe gönderdi. Defansın müdahalesiyle açılan topa Bakasetas gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-0.

65'inci dakikadaki Rizespor atağında ceza sahasına giren Boldrin, Alanyasporlu Welinton'un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boldrin'in penaltı vuruşu kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 3-1.

70'inci dakikada Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda Onur topu kale önüne gönderdi. Ceza sahasında bulunan Fernandes'in kafa vuruşu rakip oyuncunun da kafasına çarparak yön değiştirdi ve ağları havalandırdı: 4-1,

72'nci dakikada Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin, ceza sahasının yaklaşık 10 metre gerisinden direkt kaleye vurdu. Defansı geçen top kaleci Marafona'nın uzanmasına rağmen ağlarla kucaklaştı: 4-2.

75'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse rakip savunmayı çalımlayarak sert vurdu ve kendinin ikinci takımının 5'inci golünü kazandırdı: 5-2.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sonlandı.