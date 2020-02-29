Çaykur Rizespor: 5-2

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen x, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Satman xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Kamil Ahmet xx, Hüseyin xx, da Costa xxx, Novak xxx, Mikel xxx, Sosa xxx (Dk.88 Abdülkadir Ömür), Ndiaye xxx- Guilherme x (Dk.46 Nwakeme xxx), Ekuban xxx (Dk.85 Abdulkadir), Sörloth xxx

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan x - Moroziuk xx, Talbi x, Fernandes x, Melnjak xxx, Diomande xx, Oğuz Kağan x (Dk.86 Oğulcan), Sasse x (Dk.73 Samudio x), Boldrin xx, Aminu Umar xx (Dk.65 Tunay x), Skoda xxx

GOLLER: Dk.65 da Costa, Dk.71 Ekuban, Dk.77 Sosa (Pen.), Dk.87 Nwakaeme, 90+8 Ndiaye (Trabzonspor) - Dk.36 Melnjak, 90+6 Skoda (Pen.) (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: 90+5 Mikel (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Aminu Umar, Diomande (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 48'e yükselten Trabzonspor, bir maç eksiğine rağmen yeniden liderlik koltuğuna otururken, Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

7'nci dakikada Melnjak'ın sol kanattan ortasına penaltı noktasının hemen solunda iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

11'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan dışarıya çıktı.

17'nci dakikada Aminu Umar'ın pasında orta sahadan aldığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Boldrin'in buradan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

19'uncu dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Guilherme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

36'ncı dakikada Skoda'nın ön direkte rakibinden kurtararak altıpas çizgisinin üzerine çıkardığı topu Melnjak gelişine kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45'inci dakikada Costa'nın uzaktan kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten dışarıya çıktı.

54'üncü dakikada ceza alanı içinde Skoda'nın kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda şutunda, Hüseyin son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

56'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in penaltı noktası önüne ortaladığı topa iyi yükselen Talbi'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın ortasına altıpas önünde iyi yükselen Nwakaeme'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

60'ıncı dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Gökhan kontrol etmeyi başardı.

61'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında arka direkte Novak'ın gelişine kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

65'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın altıpas üzerine ortasına iyi yükselen da Costa'nın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.

71'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında savunmadan seken top arka direkte Ekuban'ın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

75'inci dakikada Nwakaeme ceza sahasına girdikten sonra Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

77'nci dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

79'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak öncesinde elle müdahale nedeniyle VAR'dan gelen uyarıyla gol iptal edildi.

87'nci dakikada Sörloth'un ceza sahası çizgisine çıkardığı topu Nwakaeme kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

90+1'inci dakikada Oğulcan'ın şutunda savunmadan seken top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile topun Mikel'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

90+6'ncı dakikada Skoda penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi: 4-2.

90+8'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-2.

Karşılaşma 5-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

AMİNU UMAR DEVAM EDEMEDİ

Çaykur Rizespor'da Amuni Umar 62'nci dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedye ile sahadan çıkan Amuni Umar'ın yerine 65'inci dakikada Tunay Torun oyuna dahil oldu.

MIKEL FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Trabzonspor'da Mikel karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Mikel, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 183 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında formasına kavuştu. Genç yıldız, 88'inci dakikada kaptan Sosa'nın yerine oyuna dahil oldu.