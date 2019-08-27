Çaykur Rizespor'a sakatlık şoku! El Kabir 3 ay yok...

İşte kulüpten yapılan o açıklama:



Sivasspor maçında sakatlanan oyuncumuz Mostapha El Kabir, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat oldu.



Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından yapılan fibula distal kırığı ve bağ yaralanması ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı.



Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi.



Ameliyatı sonrası Mostapha El Kabir'i ziyaret eden başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçı sonrası transfer yapmaları gerektiğini söylemişti...