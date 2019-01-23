Çaykur Rizespor, A2 Takımı ile Maç Yaptı
54 dakika önce
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz
Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk
yönetiminde yapılan antrenmanda yeşil-mavililer, A2 Takımı ile çift kale maç yaptı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Rizespor'un başarılı forvet oyuncusu Vedat Muriç
, Akhisarspor maçının 6 puanlık bir maç olduğunu ve kazanarak lige yeniden başlayacaklarını dile getirerek, "Kamp boyunca Antalya
çok iyi çalıştık. Biz de bunu istiyorduk zorlandık tabii ama çok fazla pozisyona giremedik. Biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz ama bunu ilerleyen haftalarda çözeceğiz. Sadece 1 gol bu ligde yeterli olmuyor, bunu fark ettik. Bizim için 6 puanlık maç olan Akhisar maçını kazanarak lige yeniden başlayacağız" dedi. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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