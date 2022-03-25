Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak olan Çaykur Rizespor, liglere verilen milli takım arasını Antalya'da kamp yaparak geçiriyor. Yeşil-mavili ekip, 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile devam eden idman, çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağırılan Emir Han Topçu ve Cemali Sertel ile milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie kampa katılmadı.

(Ali Maşalacı-İHA)