Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Alberk Koç'u renklerine bağladı.

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Alberk Koç'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törende 22 yaşındaki genç stoperin 4,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, imza töreninde sportif direktör Yılmaz Bal'ın da yer aldığı ve futbolcuya başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
Zanka yok, Falette kadroda Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:11:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]