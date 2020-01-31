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Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı
6 saat önce
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Alberk Koç'u renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Alberk Koç'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törende 22 yaşındaki genç stoperin 4,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Açıklamada, imza töreninde sportif direktör Yılmaz Bal'ın da yer aldığı ve futbolcuya başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.
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