Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u bitirdi - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u bitirdi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sol bek oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u bitirdi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sol bek oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sol bek pozisyonunda Melnjak'a alternatif arayan Rize ekibi, Ekol Göz Menemenspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Alberk Koç'u transfer etti. Alberk Koç ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Alper Potuk'u kadrosuna katmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Alberk Koç, bu sezon Menemenspor forması ile çıktığı 20 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
Zanka yok, Falette kadroda Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 20:07:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]