Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti

9 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sol bek oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sol bek oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattı.


Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sol bek pozisyonunda Melnjak'a alternatif arayan Rize ekibi, Ekol Göz Menemenspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Alberk Koç'u transfer etti.


Alberk Koç ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Alper Potuk'u kadrosuna katmak için de çalışmalarını sürdürüyor.


Alberk Koç, bu sezon Menemenspor forması ile çıktığı 20 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti
Blerim Dzemaili, Shenzhen FC'ye transfer oldu Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı Zanka, Fortuna Düsseldorf ile görüşmek için Almanya'ya gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 14:41:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, Alberk Koç'u transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]