Çaykur Rizespor Dusan Jovancic ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Çaykur Rizespor ara transfer döneminde geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna kattığı Dusan Jovancic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dusan Jovancic ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dusan Jovancic'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - RİZE

Rizespor, İsveç, Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Dusan Jovancic ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

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