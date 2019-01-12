Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile Yollarını Ayırdı
1 saat önce
Çaykur Rizespor, futbolcu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.
Çaykur Rizespor
, futbolcu Ali Çamdalı
ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor oyuncusu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili ekibin resmi intarnet sitesinden yapılan açıklamada oyuncu ile karşılıklı anlaşma sağlanıp, sözleşmenin feshinin gerçekleştiği ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak; Rizespor'umuza hizmet eden Ali Çamdalı'ya verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz." - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
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