Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile Yollarını Ayırdı

Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

Çaykur Rizespor, futbolcu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Çaykur Rizespor, futbolcu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor oyuncusu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili ekibin resmi intarnet sitesinden yapılan açıklamada oyuncu ile karşılıklı anlaşma sağlanıp, sözleşmenin feshinin gerçekleştiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak; Rizespor'umuza hizmet eden Ali Çamdalı'ya verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz." - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Ali Camdali, Rizespor, Spor
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