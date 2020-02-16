Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sezonun sonuna doğru yaklaştıkça çekişmenin arttığını söyledi.

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sezonun sonuna doğru yaklaştıkça çekişmenin arttığını söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalma yarışının oldukça çekişmeli bir hal aldığını, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor'un bu hafta maçlarını kazanmasıyla alt sıralardaki heyecanın daha da arttığını belirtti.

Ligin ikinci yarılarının her zaman daha çekişmeli geçtiğini bildiklerine dikkati çeken Bakır, "Alınan kötü sonuçların telafisinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Ligde kalma yarışı gittikçe zorlaşıyor. Bu yarışı rahat tamamlamak için Gaziantep deplasmanından puanla dönmek istiyoruz." dedi.

Deplasmanda alınacak her puanın değerli olduğunu vurgulayan Hasan Yavuz Bakır, şöyle konuştu:

"Özellikle ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığımız maçlarda puan çıkarmayı başardık. Rakibimiz de çok gol atan ve çok gol yiyen bir ekip. Amacımız Gaziantep'ten iyi bir sonuç ile dönmek. İç saha maçlarında yakaladığımız puan ortalamasını deplasmana yansıtabilirsek, ligde rahat bir yere ulaşacağımıza inanıyorum."

Gaziantep FK ile taraftar ve yönetim bazında iyi ilişkiler içerisinde olduklarını dile getiren Bakır, futbolun dostluk içerisinde güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor, Yavuz Bakır, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor Gençlerbirliği, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarını mest etti

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:51:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]