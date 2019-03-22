Çaykur Rizespor, Antalya'da Kampa Girdi
25 dakika önce
Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada Antalya'da kampa girdi.
Çaykur Rizespor
, lige verilen 2 haftalık arada Antalya
'da kampa girdi.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş
'ı konuk edecek Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüyor. Yeşil-Beyazlı ekibin Antalya kampındaki ilk çalışması 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 dar alan oyunuyla devam etti. Çalışma, ayak tenisiyle son buldu.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Nakoulma, Azubuike, Awaziem ve Vedat katılmadı. Yeşil-Mavili ekibin ekibin Antalya kampı 29 Mart Cuma günü sona erecek.
- Rize
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:27 Kaynak: DHA
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