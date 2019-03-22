Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Antalya'da Kampa Girdi

Çaykur Rizespor, Antalya'da Kampa Girdi

25 dakika önce

Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada Antalya'da kampa girdi.

Çaykur Rizespor, Antalya'da Kampa Girdi, System.String[]
Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada Antalya'da kampa girdi. 

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk  edecek Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüyor. Yeşil-Beyazlı ekibin Antalya kampındaki ilk çalışması 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 dar alan oyunuyla devam etti. Çalışma, ayak tenisiyle son buldu. 

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Nakoulma, Azubuike, Awaziem ve Vedat katılmadı. Yeşil-Mavili ekibin ekibin Antalya kampı 29 Mart Cuma günü sona erecek.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:27 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Antalya, Spor
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