Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi
07.11.2020 09:38
Çaykur Rizespor, 8'inci haftayı maç oynamadan geçirecek olması ve milli maçlar nedeniyle lige ara verilecek sürede Antalya Belek'te kampa girdi.
Çaykur Rizespor, 8'inci haftayı maç oynamadan geçirecek olması ve milli maçlar nedeniyle lige ara verilecek sürede Antalya Belek'te kampa girdi.
Çaykur Rizepsor kafilesi Antalya'da toplanarak kampa girdi. Belek'te kamp yapan yeşil mavili ekipte milli takımlarına davet edilen Dario Melnjak, Braian Samudio, Montassar Talbi, Yassine Meriah kampa katılmazken hafif sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Loic Remy, Fabricio de Jesus ve Fernando Andrade çalışmalarda yer almadı. Yeşil mavililer 14 Kasım tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
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