SPOR Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor milli maç arasında Antalya'da kampa girdi. Teknik direktör Bülent Uygun, "Hem oyun stili hem de taktik anlayışla Rizespor'u her geçen gün kazanan bir ivmeyle arzuladığı yere en kısa sürede getirmek hedefindeyiz" dedi.

Çaykur Rizespor milli maçlar dolayısıyla oluşan arada, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Rixos Premium Otel'de kampa girdi. Rizespor, evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalarına başladı. Çaykur Rizespor'un Antalya kampında milli takımda forma giyen Gökhan Akkan, Dario Melnjak, Montassar Talbi ve Yassine Meriah yer almadı. Çaykur Rizespor çalışmalarını 30 Mart'a kadar sürdürecek.

Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik direktörü Bülent Uygun, kamp çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi. Bülent Uygun, "Rizespor camiası olarak 8 haftalık galibiyet alamamanın baskısı ve sonrasındaki görev değişikliğiyle birlikte son iki haftadır göreve gelmemizle kazanılan 2 galibiyet ve 6 puan var. Bu bizim açımızdan çok önemli ve güzel. Dolayısıyla Hatayspor çok iyi bir takım. Birbirinden yetenekli forvet ve takım kuruluşuna sahip. Geçiş oyunlarında çok iyi oynayan bir takım. İlk maçımızda evimizde kazanmış olmak çok mutluluk verici. Galatasaray deplasmanında da uzun yıllar sonra tekrar Rizespor camiası olarak da galip gelmiş olmak takımımızın moral ve motivasyonuna büyük katkı sağladı. Şimdi önümüzde oynayacağımız Karagümrük maçına bakıyoruz. Her maçımızı tek tek final görerek özenle hazırlanıyoruz. Hem oyun stili hem de taktik anlayışla Rizespor'u her geçen gün kazanan bir ivmeyle arzuladığı yere en kısa sürede getirmek hedefindeyiz. Çünkü taraftarımız ve bu büyük camia her türlü mutluluğu hak ediyor. Bundan sonraki süreçte başkanımız ve futbolcularımızla başarmak için çok çalışarak iyi yere geliriz" dedi.

'GERÇEKTEN GURUR VERİCİYDİ'

Milli takımın Hollanda karşısındaki galibiyetini de değerlendiren Bülent Uygun, "Gerçekten gurur vericiydi. Ama üzüntü vericiydi. Hollanda'nın yaşadığı şampiyonluklara baktığımızda maalesef bizim birçok Avrupa ve dünya şampiyonluğuna gidemediğimiz bir süreçler yaşadık. Dolayısıyla benim yıllardan beri söylediğim alt yapı hocalarının maaşlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmeli. Online ve interaktif eğitimlerle birlikte alt yapıdaki hocalarımıza eğitimi doğru verdiğimizde bizim gençlerimiz de bize Avrupa ve dünya şampiyonluğunu çok rahat kazanabileceğimizi hala iddia ediyorum ve bunu da dünkü maçla birlikte Avrupa'da oynayan gençlerimizle gösteriyoruz. Yeter ki onlara o imkanı, tesisi, eğitmeni ve bilgi donanımlı hocaları tahsis edelim. Çok güzel günler bize gösterecektir. Bundan sonraki süreçte artık finallere giden bir milli takım ve oralarda başarı yazmış bir milli takım olacağı inancındayım. Tekrar hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bülent Uygun, futbolcuların kampa gelen çocukları ile oyun oynadı, sonrasında da antrenmana başladı.