Çaykur Rizespor-Antalyaspor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Çıkarken kaptırdığımız bir toptan kötü bir gol yedik.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Çıkarken kaptırdığımız bir toptan kötü bir gol yedik. Mevlüt'ün ön direk koşularını maçtan önce göstermiştik." dedi.



Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça golle başladıklarını, sonrası bölümde ikinci golü aradıklarını ama bulamadıklarını belirtti.



Öne geçince rakibin açık vereceğini bildiklerini aktaran Buruk, "Umar'ın sakatlanıp çıkması şanssızlıktı. Onun ardından yerleşmede sorunlar yaşadık. Rakibin kaptırdığı toplarda hücuma iyi geçebilsek istediğimizi elde edebilirdik." diye konuştu.



İkinci yarı rakibin riskleri alarak üzerlerine geldiklerine dikkat çeken Buruk, şöyle devam etti:



"Çıkarken kaptırdığımız bir toptan kötü bir gol yedik. Mevlüt'ün ön direk koşularını maçtan önce göstermiştik. Kazanma şansımız geldi. Üç kez aynı pozisyonda gol şansı yakaladık. Maçın sonunda direkten dışarı çıkan topumuz var. İki takımında çok koştuğu ve mücadele ettiği bir maç. İki takımda 120 kilometre koşmuş. Futbol ve oyun oynanmış. Taraftarlarımızı mutlu göndermek isterdik ama başaramadık. İnşallah gelecek haftalarda bunu başarırız."



Buruk, maç içerisinde hakem Halis Özkahya'nın Vedat Muriç'e hemen her pozisyonda kolay fauller çaldığını, her şeye rağmen art niyet aramadığını sözlerine ekledi.



-Antalyaspor cephesi



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, keyifli ve güzel maç olduğunu kaydetti.



Her iki takımında taktiri hak ettiğine değinen Korkmaz, "Okan hocayı kutluyorum. Hocanın takıma değdiğini transfer ve oyun olarak görüyoruz. Genel olarak oyun gitti geldi ama topu ayağımızda tuttuk. Yeni transferlerin katkı sağladığını gördük. Geçen hafta Beşiktaş maçında skor kötü olsa da oyundan memnundum. Böyle devam ettiği müddetçe ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



Oyun olarak geçmiş haftalara göre üzerine eklediklerine vurgu yapan Korkmaz, "Topun arkasında kalıp topa sahip olmak lazım. Ardından oyuna sahip olmak lazım. Bugün bunu başardık. Bunun için mutluyum." dedi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kayserispor Maçında Kırmızı Kart Gören Roberto Soldado, Özür Diledi

Beşiktaş - Bursaspor Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu

Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı

Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti