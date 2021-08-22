Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 3. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Dün Çaykur Didi Stadı'nda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Yeşil-Mavili ekip, Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmalarında 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. - RİZE
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor