Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

23.03.2022 19:16
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

- Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da çift antrenmanla sürdürdü.

- Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da çift antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak olan Çaykur Rizespor, liglere verilen Milli Takım arasını Antalya'da kamp yaparak geçiriyor Yeşil-mavili ekip, 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde günün ilk antrenmanında top kapmaca ve kondisyon çalışması yapıldı. Günün ikinci antrenmanında ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağırılan Emir Han Topçu ve Cemali Sertel ile milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie kampa katılmadı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: İHA

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