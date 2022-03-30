Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

30.03.2022 18:36
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Belek'te Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie kampa katılmadı.

(Ali Maşalacı/İHA)

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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