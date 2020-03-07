Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynayacağı Aytemiz Alanyapsor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynayacağı Aytemiz Alanyapsor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Karadeniz ekibi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 25. haftada evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma ısınma hareketleriyle başlayarak, taktik çalışmalarıyla sona erdi.


Yeşil-mavili takım yarın oynanacak olan maçın saatini beklemeye başladı. - RİZE

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:19 Kaynak: İHA
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