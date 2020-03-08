Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "İlk yarı top oynamış gibi görünüyoruz ama oyun üretkenliğimiz eksikti. İkinci yarı maçı çevirme anlamında oyuncularım duruş gösterdi." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça gelen ve destek veren taraftarlara teşekkür etti

Göreve yeni geldiği için kendisi ve oyuncular için başlangıcın zor olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Kısa dönem içerisinde ancak dışarıdan takip ile tanıdığın oyuncular var. Takım kimyası oluşturmaya doğrular yapmaya çalıştık. Zaman zaman ben dahi oyuncuları tanırken hataya düşebileceğimi söyledim. Bu anlamada kısa süreli bir idmanın ardından maça çıktık. İlk yarı top oynamış gibi görünüyoruz ama oyun üretkenliğimiz eksikti. İkinci yarı maçı çevirme anlamında oyuncularım duruş gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Kazanma arzumuzu maçın geneline yayma gayretimiz olacak."

Bazı zorlukların olacağını herkesin gördüğüne değinen Karaman, "Bu zorlukları aşacak, eksikleri kapatmaya çalışan, maç boyunca gayret gösteren, fiziksel olarak sahada duruşu olan bir takımımız olsun istiyorum. Önümüzdeki sürede bizi en az üzecek şekilde gelişimimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'un ligin ilk yarısında yan ve yüksek toplarda çok iyi bir maç ortaya koyduğunu ve 5 gol bulduğunu hatırlatan Karaman, "Bizi zor duruma düşüren bir ekipti. Oyunu bir bütün olarak değerlendirmeye çalışarak kenardan gelen ataklarda rakibin etkisini kırmak için böyle oynadık. İlk yarı etkisizdik. Bende üzüldüm. Ben buraya rakip olarak da geldim. Devre arası bunun olmaması gerektiğini söyledim. İkinci yarıda oyuncuların ortaya koydukları mücadeleden memnunum." şeklinde konuştu.

-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor'un kendi evinde iyi oynadığını söyledi.

İlk yarıda çok pozisyon yakaladıklarını vurgulayan Bulut, "3 puan alıp eve dönmemiz gerekirdi. Yakladığımız pozisyonlarda ancak bir gol bulabildik. Çaykur Rizepsor ikinci yarıda daha baskılı oynadı. Maçın geneline bakılınca iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı maçı koparabilirdik." şeklinde konuştu.

Türkiye Kupasında maç oynamalarının bahane olamayacağının altını çizen Bulut, "Ülkemizde 3 günde bir maça alışmalıyız. Bu tür maçlarda bahanelere sığınmayız. Bahanelerin arkasına hiçbir zaman kendi adıma sığınmayacağım. Diğer arkadaşlarda aynı performansı göstermeli. Bir takım 25 kişiden oluşuyor. Oyuna giren arkadaşlarımız da olumlu katkılar verdi." ifadelerini kullandı.