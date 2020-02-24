Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

7 saat önce

Başakşehir, Süper Lig'in 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?, System.String[]

Başakşehir, Süper Lig'in 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


Başakşehir bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde 23. haftayı 46 puanla lider kapatacak.


Son 2 maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Başakşehir 5-0 kazanmasını bilmişti.


Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?


Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edebileceksiniz.


Muhtemel 11'ler...


Çaykur Rizespor:  Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Boldrin, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Aminu, Boldrin, Oğulcan, Skoda.


Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Gulbrandsen.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:41 
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