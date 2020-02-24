Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir, Süper Lig'in 23. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Başakşehir bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde 23. haftayı 46 puanla lider kapatacak.
Son 2 maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Başakşehir 5-0 kazanmasını bilmişti.
Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edebileceksiniz.
Muhtemel 11'ler...
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Boldrin, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Aminu, Boldrin, Oğulcan, Skoda.
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Gulbrandsen.