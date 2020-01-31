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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk için transfer açıklaması
11 dakika önce
Hasan Kartal, TRT Spor'a konuşurken "Alper Potuk bizim kulüpte parlayabilir.
Hasan Kartal, TRT Spor'a konuşurken "Alper Potuk bizim kulüpte parlayabilir. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum. Kararı kendisi verecek." dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı, ayrıca "Kulüpler 14 yabancı oynatıyor, dünya paraları yurt dışına veriyoruz, burada yanlış yapıyoruz. Altyapılarımızı geliştirsek daha iyi olmaz mı?" sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:27
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