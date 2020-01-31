Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk için transfer açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk için transfer açıklaması - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk için transfer açıklaması

11 dakika önce

Hasan Kartal, TRT Spor'a konuşurken "Alper Potuk bizim kulüpte parlayabilir.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk için transfer açıklaması, System.String[]

Hasan Kartal, TRT Spor'a konuşurken "Alper Potuk bizim kulüpte parlayabilir. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum. Kararı kendisi verecek." dedi.


Çaykur Rizespor Başkanı, ayrıca "Kulüpler 14 yabancı oynatıyor, dünya paraları yurt dışına veriyoruz, burada yanlış yapıyoruz. Altyapılarımızı geliştirsek daha iyi olmaz mı?" sözlerini kullandı.


Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Alper Potuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:27 
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