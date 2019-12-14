Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Doğrularımızı ve yanlışlarımızı değerlendiriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 'Doğrularımızı ve yanlışlarımızı değerlendiriyoruz' - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Doğrularımızı ve yanlışlarımızı değerlendiriyoruz"

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, takımla ilgili çeşitli konularda karar aşamasında olduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal:

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, takımla ilgili çeşitli konularda karar aşamasında olduklarını söyledi.

Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcağı sıcağına Çaykur Didi Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaptıkları görüşmenin tam bir karar toplantısı olmadığını vurgulayan Kartal, "Ancak bir karar almanın arifesine geldik. Neticede bir şeyler düşünmemiz ve yapmamız gerekiyor. Bir ara dönem var. O dönemde yapacağımız transferlerin takımı kurtaracağı düşüncesi de mevcut. Bu mini bir toplantıydı. Daha geniş toplantıda bir şeylere karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Camianın rahat olmasını isteyen Kartal, "Biz Çaykur Rizespor'u sıkıntıya sokacak bir şey yapmayız. Elimizden geleni yapacağız. Gerekirse bizim istifamız da olur. Daha başarılı bir yönetim gelecekse, biz onu da yaparız. Her şeyi doğrudan hocaya bağlamamak lazım. Doğrularımızı ve yanlışlarımızı değerlendiriyoruz. Kısa süre içerisinde gereken ne varsa yaparız zannediyorum. Bu hafta içerisinde şekillendiririz gibi gözüküyor." diye konuştu.

Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı sonrası kararların netleşebileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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