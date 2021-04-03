SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti

03.04.2021 19:43

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katlettiDoğancan İLEKRİZE, (DHA) ' Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası 'Hakem bana göre bu maçı katletti.

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti

Doğancan İLEKRİZE, (DHA) ' Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası 'Hakem bana göre bu maçı katletti. Maç güzel başlamıştı, gayet güzel gidiyordu ama nihai sonucunu hep beraber gördük maçı rezil etti, gitti' dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada orta hakem Ümit Öztürk'e yönelik eleştirilerde bulundu. Kartal, 'Olmayan yerde kart vermek doğru bir şey mi Bu hakem bana göre bu maçı katletti. Maç güzel başlamıştı, gayet güzel gidiyordu ama nihai sonucunu hep beraber gördük maçı rezil etti, gitti. Bana göre böyle hakemlerin bu işleri yapmaması lazım. Federasyon ne yapıyor nasıl yapıyor neye bakıyor bilmiyorum' diye konuştu.

BEN KURULLARI TANIMIYORUM

Merkez Hakem Kurulu'nun hakem belirlemelerinin açık olması gerektiğini ifade eden Kartal, 'Bilemiyoruz kurul neye göre karar veriyor. Hangi hakemin puanı nedir, bilmiyoruz. Hangi hakemi nereye veriyor, neye göre veriyor, kurayla mı veriyorlar rastgele mi veriyorlar bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bu işlerin açık olması lazım. Yani bir hakem buraya geliyorsa neden geldiğinin de bir nedeni olması lazım. Birileri yazıyor, o hakem buraya, bu hakem şuraya diye neye göre belirliyorsunuz Bunların bir an önce açıklığa kavuşması lazım. Ben kurulları tanımıyorum. Bir federasyon yönetimi var. Bu işi yönetim yönetmeli ve doğruları karar vermeli. Kulüplerin hepsinin de kendi kulübü olduğunu kabul edecek. Kaç tane kulüp varsa federasyonun kulübüdür. Bunları böyle kabul etmek kaydıyla hakemini o şekilde atayacak. Maçların adil yönetilmesi lazım. Adil bir federasyonun olması lazım' ifadelerini kullandı.

BEN BU İŞİ BİLMİYORUM DE

İki takımın da maça güzel başladığını söyleyen Kartal, 'Neticede biri galip gelebilirdi bunda bir sakınca yok. Bu müsabakada 3 seçenek zaten var. Ama burada hakemin oyuna bu şekilde müdahalesiyle problemler sıkıntılar çıkıyor. Gayet güzel seyrettiğimiz müsabaka katledildi. Hakemliği yapamayacaksan 'ben bu işi bilmiyorum' de çıkma sahaya. Olmaz böyle şey. Bu hakem bugün bu işi beceremedi. İnşallah başka görev verildiğinde başka birinin sıkıntısı olmaz' şeklinde konuştu.

'BANA GÖRE 2 PUANI KAYBETTİK'

Kartal, 'Biz eğer kırmızı kart yemeseydik o şevkle 3 puan alırdık. Bizim düşüncemizde öyleydi hocamızın söylemi de öyleydi. Futbolcularımızla da konuştuk bizim hedefimiz 3 puandı. Ama burada biz hakem yüzünden 2 puanı kaybettik. Önümüzdeki iki maç içinde inşallah iyi hakemler düşer diyorum. Hakem hataları olmaz güzel bir maç izleriz' ifadelerini kullandı.

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti

Fatih Karagümrük, Hasan Kartal, Ümit Öztürk, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var Mali yine bildiğiniz gibi: Instagram'dan yürümeye başladım Mali yine bildiğiniz gibi: Instagram'dan yürümeye başladım Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor Milyarderler, pandemi döneminde servetlerine 4 trilyon dolar daha ekledi Milyarderler, pandemi döneminde servetlerine 4 trilyon dolar daha ekledi Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı! İstanbul'da korkutan artış var Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı! İstanbul'da korkutan artış var         
20:58
Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı         
20:11
Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Aslan şampiyonluk yolunda paramparça! Galatasaray, deplasmanda Hatay'a 3-0 mağlup oldu Aslan şampiyonluk yolunda paramparça! Galatasaray, deplasmanda Hatay'a 3-0 mağlup oldu         
18:06
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu         
15:20
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 21:15:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei