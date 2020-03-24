Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, karantinada bağlama öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, karantinada bağlama öğreniyor - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, karantinada bağlama öğreniyor

14 dakika önce

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, koronavirüs salgınının etkileri ve yapılması gerekenler konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, karantinada bağlama öğreniyor, System.String[]

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, koronavirüs salgınının etkileri ve yapılması gerekenler konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesi sonrası neler yapılacağına dair çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Başkan Hasan Kartal, "A, B ve C planının Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından bir şekle oturtulması lazım. Öncelikle bu lig devam edebilecek mi? İnsanlar dışarıya çıkamıyor. Bugün dışarıya çıkamayan insanlar bir ay sonra rahat bir şekilde dışarıya çıkabilecek mi? Bu açıdan baktığımız zaman ben bu ligin devam edebileceği düşüncesinde değilim. Devam etmemesi durumunda ne yapılması gerekir? Devam edilmesi durumunda ne yapılması gerekir? Bunları A, B, C planı olarak önümüze koymamız gerekir. Bu ligler devam etse de etmese de ekonomik olarak sporculara ne ödenecek, bu ödemelerin ne şekilde yapılacağı, tamamen ödenmesi durumunda kulüplerin tamamen göçeceği; bunu FIFA ile UEFA ile  bizim federasyonumuzla ortak bir noktada buluşmak kaydıyla bir çözüme ulaştırmamız lazım. Önümüzdeki ay liglerin başlaması ile ilgili düşünceler var ama gidişata baktığınızda bu mümkün mü? Değil. Gidişata baktığınız zaman bu liglerin devam etmesi zor. İnsanlar hasta. Kasap mal derdinde koyun can derdinde. Bizim şimdi liglere mi odaklanmamız lazım yoksa dünyanın, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara mı? Önemli olan, dünyanın içinde bulunduğu soruna odaklanmamız lazım" diye konuştu.

"YABANCI FUTBOLCULARIN ÇOĞU ÜLKESİNE GİTMEK İSTİYOR"

Hasan Kartal, liglerin durumuyla ilgili birçok farklı senaryonun üretilebileceğini dile getirerek, "Sporcuların çoğu yabancı, çocukların çoğu ülkesine gitmek istiyor. Bir korku ve tedirginlik içinde, sen o tedirginlik içinde olan çocukları sahaya çıkartacaksın, oynatacaksın. Ne kadar verim alabilirsin bundan? Bazı kulüpler, ne olacaksa olsun bunu bitirelim, diyebilirler ama bunu bitirmenin de Türk futboluna bir faydası olacağını düşünmüyorum. Bu ligi dondurabilirsin, lider olacak takımı farklı bir şekilde belirleyebilirsin, düşecek takımları düşürmeyebilirsin, aşağıdan gelecekleri yukarıya alabilirsin, ligi artırabilirsin. Birçok değişik senaryo üretilebilir ama bu senaryoları önümüze koymamız lazım. Ekonomi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN TEST İSTEMEK LAZIM"

Bir tedirginlik ortamı olduğuna vurgu yapan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bir haftalık bir tatil içerisindeyiz. Hocamız da tatilde, sporcularımız da evlerinde. Herkeste bir tedirginlik var. Her kulüp başkanına sorun kulübünde bir huzur yoktur. Herkesten test istemek lazım. İstemediğin zaman o sporcu da tedirgin olacak. Benim bir özelliğim var; ben sporcularımın hepsine sarılırdım, sarılmadan, onlarla bir temas kurmadan hemen hemen hiçbir maç geçirmedim. Şimdi ne yapacağım? Ben yaklaşsam sporcuya sporcu korkacak. Sporcu bana yaklaşsa ben korkacağım. Korku içerisinde mi futbol oynanacak? Antrenmanda da sporcular hep tedirgin olacak acaba kimde ne var diye. Mutlaka test yapılması lazım. Bu sürecin ileriye gitmesi durumunda bu işin durması lazım."

"FUTBOLCULARDA PSİKOLOJİK BİR BASKI OLABİLİR"

Ligin durumuna göre futbolculara ödenecek ücretlere ve sözleşmelere dair ise Kartal, şunları söyledi:

"Bu bir mücbir sebeptir aslında. Bu, sözleşmede bildiğim kadarıyla var, bu, mücbir sebebe girecek. Esas bu sorunu çözecek olan TFF, UEFA ve FIFA. Bunların birlikte karar vermesi lazım. Bir başka ülkede farklı, bir başka ülkede farklı olacağını zannetmiyorum. Bu zincir beraber. Buna karar verecek, Türkiye'deki kulüpler de buna uyacak. Sahaya çıkmayan futbolcu olursa ona ancak cezai şart uygulayabilirsiniz. Zaten o tip bir şey başladığında kulüp içerisindeki problemler başlamış demektir. İki futbolcu bu hale geldiği zaman sen artık maç yapabilir misin? Bundan sonra psikolojik savaşlar başlıyor. Göztepe maçında bizim çocuklar sanki yoktu, çok kötüydü. Bu ara herkes kendi sahasında maç kazanıyor, dışarıda herkes kaybediyor. Psikolojik bir baskı olabilir. Bu çocukların üzerinde görünmeyen bir etki olabilir. Gidip otelde kalıyor insanlarla temas ediyor, o psikolojiyle maça çıkıyor ve sonuç alma şansı biraz zorlaşıyor."

"65 YAŞINI GEÇEN HOCALARI SAHAYA NASIL ÇIKARACAKSIN?"

"Devletin yapabileceği çok şey vardır ama devleti de düşünmek lazım" diyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vergiler, devlete olan borçlar vardır, orada yardımcı olabilir. Hocalarımız içerisinde 65 yaşını geçen var mı bilmiyorum ama 65 yaşını sokağa çıkartmıyorsun sen, 65 yaşını geçen bir hocaya sen nasıl sahada hocalık yaptıracaksın? Bu işin ileriye doğru gidişi biraz zor gibi görünüyor. 65 yaşında, üstündekiler evde oturması lazım. Sayın Başkanımız Nihat Özdemir'e de çok şeyler düşüyor, ben çözeceğinden de eminim. Bir an önce UEFA ve FIFA ile bir araya gelmesi lazım. Ben çözümün orada olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Koronavirüs, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:29 

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