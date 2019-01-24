Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a Anjiyo Yapıldı

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a Anjiyo Yapıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal'a anjiyo yapıldığı bildirildi.

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a Anjiyo Yapıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal'a anjiyo yapıldığı bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan Hasan Kartal'ın Kasımpaşa maçı sonrası rahatsızlandığı ve özel bir hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Hasan Kartal'ın 3 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildiği vurgulanarak, "Kontrol amaçlı anjiyo yapılan kulüp başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Hasan Kartal, Çaykur Rizespor, Spor
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