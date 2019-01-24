Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a Anjiyo Yapıldı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal'a anjiyo yapıldığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
'un başkanı Hasan Kartal
'a anjiyo yapıldığı bildirildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan Hasan Kartal'ın Kasımpaşa
maçı sonrası rahatsızlandığı ve özel bir hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Hasan Kartal'ın 3 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildiği vurgulanarak, "Kontrol amaçlı anjiyo yapılan kulüp başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: AA
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