Hasan Kartal : Rizespor 'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz

Bülent Uygun : Öncelikli hedef Rize gibi büyük bir camiayı ligde tutmak

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile el sıkıştı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

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