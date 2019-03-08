Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'dan Anlamlı Ziyaret

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'dan Anlamlı Ziyaret

17 dakika önce

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Antalyaspor maçı dönüşü Afyon'da kaza geçirerek hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerini ziyaret etti.

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'dan Anlamlı Ziyaret, System.String[]


Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Antalyaspor maçı dönüşü Afyon'da kaza geçirerek hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerini ziyaret etti. Kartal, "2 gencin vefatının ardından tüm takım taraftarlarının kenetlenmesi, birbirleri ile olan kavgaları sonlandırmaları Türk futbolu açısından bir milattır" dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği Asbaşkanı olan oğlu Şahin Kartal ile birlikte Antalyaspor maçı dönüşü Afyon'da kaza geçirerek hayata gözlerini yuman Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerini ziyaret etti. Kartal, Bartın'da defnedilen Eren Açıkgöz'ün ailesini evinde, Mert Turgut Çakır'ı ise kabri başında ziyaret etti. Ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirten Hasan Kartal, "Yıllardır futbol camiasının içindeyim. Hem Çaykur Rizespor'da, hem de Etimesgut Belediyespor'da taraftarların deplasmana gideceklerini duyduğumda korkar, kazasız belasız gidip gelmeleri için dua ederim. Kaza haberini duyduğumda derin bir acı hissettim ve ailelerin yanında olmak istedim" dedi.

"İki taraftarın vefatının ardından tüm takım taraftarlarının kenetlenmesi, birbirleri ile olan kavgaları sonlandırmaları Türk futbolu açısından bir milattır" diyen Kartal, "Bu genç kardeşlerimiz belki bugün aramızda yok ama çok güzel bir dostluğa köprü oldular. Bugün gördüm ki aileler belki çocuklarını kaybetti ama binlerce evlatları oldu. Mekanları cennet olsun. Başta Ankaragücü taraftarları olmak üzere tüm dostlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:31 Kaynak: DHA

Hasan Kartal, Çaykur Rizespor, Kartal, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ambulans ve Otomobili Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti Kaza Yapan Otobüste Dehşet Anları! Sürücü Koltuktan Fırlayıp Yola Düştü

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Merkez Hakem Kurulu'na Penaltı Tepkisi! Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:48:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'dan Anlamlı Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]