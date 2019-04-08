Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "Şanssızlıklar Bizden Yanaydı"
1 saat önce
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, 7-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, "Şanssızlıklar bizden yanaydı" dedi.
Çaykur Rizespor
Kulüp Başkanı Hasan Kartal
, 7-2'lik Beşiktaş
mağlubiyeti sonrası, "Şanssızlıklar bizden yanaydı" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'a 7-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, "Şanssızlıklar bizden yanaydı. Bu futbolun bir şanssızlığıdır. Bu skor olmamalıydı. Neticede bir oyundur, nasip böyleymiş. Beşiktaş kazandı, yapacak bir şey yok. Biz önümüze bakacağız. İnşallah önümüzdeki maçlarda bir problem yaşamayız bıraktığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:48 Kaynak: İHA
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