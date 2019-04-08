Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçından Notlar

Çaykur Rizespor
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş
ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk
, Beşiktaş karşısında ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Atiker Konyaspor
maçının 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Buruk, bu maçta sağ bekte Abdullah'ın yerine Moroziuk'a görev verdi.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İNDE 3 FARKLI İSİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
ise Çaykur Rizespor karşısında ligde son oynadıkları Göztepe maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Güneş, yedek kulübesine çektiği Kagawa'nın yerine Isimat Mirin'e, kadroda yer almayan Adriano ile Quaresma
'nın yerlerine ise Caner ile Lens'e forma şansı tanıdı.
MIRIN, 3 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ta son olarak ligin 23'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe
karşılaşmasında forma giyen ve daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, 3 maç aradan sonra Çaykur Rizespor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu.
TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
Bu arada sezonun ikinci yarısındaki maçlarda tribünleri büyük oranda doldurarak takımlarına destek olan Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil mavili taraftarlar, biletlerin tamamını günler öncesinden tüketerek maça yoğun ilgi gösterirken, karşılaşma öncesi de tezahüratlarla futbolculara moral verdiler. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.