Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor
'a konuk olan Beşiktaş
'ta teknik direktör Şenol Güneş
, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Beşiktaş'ta Göztepe karşısında görev yapan futbolculardan Adriano Correia ve Ricardo Quaresma
, sakatlıkları nedeniyle Rize'ye getirilmezken, Japon
oyuncu Shinji Kagawa
ise yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Nicholas Isimat-Mirin, Caner Erkin
ve Jeremain Lens'i ilk 11'de görevlendirdi.
Ev sahibi ekip ise Atiker Konyaspor
maçına göre 11'de tek değişiklik yaptı. Teknik direktör Okan Buruk
, Abdullah Durak
'ın yerine sağ bekte Mykola Moroziuk'a görev verdi.
Mirin 3 maç sonra forma giydi
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Nicholas Isimat-Mirin, 3 maç sonra forma giydi.
Ligin 23. haftasında Fenerbahçe
ile oynanan derbide 90 dakika görev yapan Mirin, 3 maç aranın ardından savunmadaki yerini aldı.
Mirin, siyah-beyazlı ekibin 24. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor
ile yaptığı maçta yedek kulübesinde oturmuş, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında ise kadroda yer almamıştı.
Caner Erkin ilk 11'de başladı
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Caner Erkin, sakatlığı nedeniyle Rize'ye getirilmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda ilk 11'de görev yaptı.
Siyah-beyazlı ekipte Mirin'in yokluğunda Domagoj Vida
'nın yanında stoperde görev alan Gary Medel
ise Çaykur Rizespor karşısında orta sahada oynadı.
Bütün biletler tükendi
İki takım taraftarı da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Ev sahibi ekipte kombinelerle birlikte 12 bin 864 bilet satılırken, Beşiktaş taraftarlarına ayrılan 783 biletin de tamamı tükendi. Güvenlik nedeniyle boş bırakılan bin 200 koltuk dışında bütün biletler satılmış oldu.
Maçtan önce yeşil-mavili kulübün yöneticileri ve futbolcu Aminu Umar
, orta sahada kulübün simgesi olan atmaca uçurdu.
Otizm Farkındalık Haftası unutulmadı
Otizm Farkındalık Haftası kapsamında her iki takım oyuncuları da ısınmaya "Otizmi Fark Et, Hayatına Değer Kat" yazılı tişörtlerle çıktı. Taraftarlar, futbolculara alkışlarla destek verdi.
Bu arada ev sahibi takım oyuncuları maça "Otizmi erken tanı, fark et, eğitim ve sevgiyle destek ol" yazılı pankartla çıktı. Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muric, seremoniye katılan otizmli çocuklardan birini kucağında taşıdı. Burak Yılmaz
ise maç öncesi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a sarılarak başarı diledi.
Maç topunu hakem Arda Kardeşler
'e otizmli bir çocuk verdi.