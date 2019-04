Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş 'a 7-2 mağlup olan Çaykur Rizespor 'da teknik direktör Okan Buruk , oyunun büyük bölümünü domine ettikleri maçta aldıkları 7-2'lik sonucun kendileri için çok acı olduğunu söyledi.Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Tabii ki maçın sonucu bizi çok üzdü. Kendi sahamızda aldığımız 7-2'lik bir sonuç bizim için çok acı oldu. Maça bakarsak oyunu belki 4-2'ye kadar çok rahat bir şekilde domine eden, rakip ceza sahasında 37'ye yakın topla buluşmuş, 17 şut atmış, yüzde 60 topla oynamış, 25 orta yapmış bir takım olarak 7-2'lik bir mağlubiyetimiz var. Rakibinde 11 şutta 11 isabeti var. Bunların da 7'si gol olmuş. Beşiktaş'ın hakkını vermek lazım. Uzaktan çok güzel goller attılar. Bunlar da futbol adına görsel olarak çok önemliydi. Bunlar maçın içerisinde görsel şovlardan biriydi. Biz futbol olarak çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. 4-2'ye kadar oyunun büyük bölümünde hep üstün olan, rakip ceza sahasında olan, pozisyona giren, gol atmaya çalışan, maçın içinde olan takım olduk. Rakibimiz özellikle ilk iki kalemize geldiği pozisyonda gol attı. İkinci yarı yine aynı şekilde rakibimizi kaleye getirmemiştik. Burada 3 ve 4'üncü golleri yedik. Net ofsayt olduğu gözüküyor. Sistemde yazılım hatası olduğu söyleniyor. Bu yazılım hatasından dolayı iki golde de çizgi çizilmedi. Ama VAR kameralarının karşısında olan hakemler belki çizgi çizilmese bile bunların ofsayt olup olmadığını tespit edebilirdi. Belki açıklama gelecektir ama iki golde ofsayt gibi görünüyor. Zaten maç içinde de tribünden izleyenler hep iki golde de ofsayt diye bize söylediler. Maçın kırılma anı yaşadığımız 2 goldün de ofsayt olduğunu söyleyebilirim. Bizi 'VAR sisteminde problem var, hata var. Haberiniz olsun. VAR sistemi doğru çalışmıyor' diye uyaran da olmadı. Yan hakeme de söylenmesi gerekirdi. Çünkü yan hakem VAR sistemindeki hatayı bilseydi belki ofsaytı kaldıracaktı. Ofsaytı biraz VAR'a bıraktı. 2 golde de bizim adımıza şanssızlık oldu. Daha önceden yine VAR sistemine gidilip Fenerbahçe maçında ofsayt olan pozisyon ofsayt değil diye karar verilmişti. O yüzden VAR'ın buradaki değerlendirmesi de başındaki hakemlerin değerlendirmesi de bazen hatalara yol açabiliyor. Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Oyun olarak 4-2'ye kadar biz üstün olsak da Beşiktaş çok akıllı oynadı, çok kaliteli ayakları var. Hücumda bizi cezalandırdılar. 11 şutun 11'inde de kaleyi bulmak büyük bir başarı. Biz 4'üncü gole kadar iyi oynadık. Beşiktaş'ın giren oyuncuları sonuca etki etti, katkı sağladı. Bizim de tam tersine oyuncu değişikliklerinden sonra sıkıntı yaşadık. Giren oyuncularımızın maça yüzde yüzlerini vermemesi bizim adımıza sıkıntılara yol açtı. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ama olmadı, üzüntülüyüz. Defansı da suçlayamam. Tabii ki savunmada hatalarımız var. 4'üncü golden sonraki goller bize yakışmayan durumdu. Ama ofsayttan 2 gol yiyorsunuz. Niye bıraktınız diye oyuncuları da suçlayamam. Oyuncu çizgi teknolojisi çalışmıyordu bunu bilemez. Maçın üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntülü bir gece yaşadık. VAR'ı söylemeleri gerekiyor. Böyle kural var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde de oldu. Arıza olduğunda gelip söylenir, ondan sonra oyuncular hakemler buna göre hareket eder. Bugün niye söylenmedi onu da bilmiyoruz. Bir açıklama yapılacaktır ama orada belki çizginin çalışmasına bile gerek yoktu. Gözle ekrandan izleyip karar verebilirlerdi. İki pozisyon da ofsayt gibi görünüyor. Kulübümüz onunla ilgili gerekli başvuruları yapacaktır."BURUK: ŞU ANDA TRANSFER KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİZBuruk, bir basın mensubunun kendisinin gelecek sezon için Beşiktaş teknik direktörlüğüne aday isimlerden olduğunun konuşulduğunu belirtmesi üzerine şu yanıtı verdi: "Maçı değerlendirdik. Şu anda bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Maçın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten üzüntülü bir gece yaşadık. Transfer konuşacak durumda değiliz."Buruk, Beşiktaş karşısında kötü oynamadıklarını belirterek, "Biz bugün kötü futbol oynasaydık benim, oyuncularımın morali bozuk olurdu. Beşiktaş gibi bir takıma karşı çok iyi oynadık. 4 golden sonraki bölümü çıkartın. Oyunun başından itibaren maçı domine eden takımdık. Bu bölümleri ortaya koyup önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında tekrar aynı çizgimizi ortaya çıkartıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünkü oyunun büyük bölümünde çok üstün oynadık. Skor herkesi yanıltabilir çok ağır olabilir maçtan sonra taraftarlarımızda sağolsun takımı tribüne çağırdı. Onlar da futbolcuların en iyisini yapmaya çalıştıklarını görüyorlar, biz de görüyoruz. Kafamızı kaldırıp tekrar hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu.GÜNEŞ: HAKLI GALİBİYET ALDIKBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlginç maç oldu. Beklenenin dışında sonuç çıktı. Çok başarılı bir takıma karşı oynadık. Çekindiğimiz bir takımdı. Oynadığı oyun ve aldığı sonuçlar bunu gösteriyordu. Gene bugün iştahlı başladı. Attığımız gol ve iki gol oyunun kontrolünü onlara verdik ama etkili atakların sayısını azdı. Defans arkası ve araya atılan toplarla etkili olmaya çalıştılar. Bizim çıktığımız ataklardaki isabetli şutlarımız hep golle sonuçlandı. Rakibimiz kaybedince onların kötü olduğunu söylemek, kazanınca her şey iyi oldu demek doğru değil. Zaman zaman onlar da üstün oynadı. Oyuncularımızın istekli oyunları önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Rakip de istekliydi. Agresif, çalışkan ve iyi niyetli oynayan bir takım Rize. Hücumda zenginliği iyi kullanıyorlar. Bugün iki gol attılar. Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı. Bizim için önemli bir galibiyet. Rizespor'u izlediğim maçlarda çok beğendim. Hücum yönü etkili, savunmada zaafı olacağını düşünüyordum. Çıktığımız ve attığımız gollerde bunu gördük. Kapandıklarında gol yemeyince ektili olabilirlerdi. Her tartışma yapılabilir. Sonuca bakarak Rizespor'u eleştirmek doğru değil. Bizim için de kazandığımız için her şey süt liman değil."Güneş, bir gazetecinin Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç ve Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmaya gidip gitmeyeceği yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Her maç derbi, her maç değerli. İkinci yarının en başarılı takımı Rizespor. Bizden az puan kaybetmişti. Aynı şekilde Başakşehir de ikinci yarı puan kaybı en az olan takım. Ona karşı üstünlük sağlamak, kazanmak istiyoruz. Onlarda iyi oynuyorlar, iyi oyuncu ve hocaları var. Tıpkı Rizespor gibi. Okan hoca çok değerli ve önünün açık olduğunu düşünüyorum. Cumartesi Başakşehir'e hazırlanacağız. Diğer maçlarla ilgili benim gitmeme gerek bir durum yok. Çünkü, Galatasaray ile maçımız var, Fenerbahçe ile yok. Şimdi biz cumartesi maçı nasıl kazanırız, iyi futbol oynarız, elimizdeki durumu değerlendireceğiz."Güneş, Burak Yılmaz 'ın taraftarlarla yaşadığı tartışmaya yönelik ise şu ifadeleri kullandı: "Burak iyi bir oyuncu. Türkiye için oyuncu bir oyuncusu. Zaman zaman oyun içinde rakibinde onun da didişmeleri oluyor. Zaman zaman gereksiz sinirlenmeleri oldu. Doğru değil. Beklenen hareketler yapmadığı için, dışa dönük hareketleri olduğu için doğru bulmadım. Bu bizimde aleyhimizde oldu. Yediğimiz ilk golde top kaybı yaptı. Belki kontrolünü kaybetti. Seyircilerle, hakemle konuşmak oyunun dışına çıkmak demektir. Burak iyi yetenekli bir oyuncu. Saha içerisinde ne kadar kalırsa hem kendine hem takımına yararı olur. Onun için çıkmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Hemen çıktı golü yedik. Bir gol daha yesek oyun kopabilirdi. İyi ki Güven'i aldın neden geç aldın' da denilebilir. Yoruma açık."Güneş, bir basın mensubunun 'VAR'ın bozulduğuna dair iddia var. Tartışmaları nasıl buluyorsunuz' yönündeki sorusuna ilişkin şunları dedi: "VAR ile ilgili söylemem doğru değil. Sezon başında genel kanaatimi söyledim. Herkes kendi fikrini önemsiyor. Diğerlerini çok fazla dikkate almıyor. Görmedim pozisyonu. VAR'ı da izlemedim. Konuşursam doğru yapmam. Eğer ofsayt ise böyle düşünüyorsanız verdiği karar yanlıştır ama hakem doğru karar verdiğini düşünüyor. Cevap veremem."Güneş, Gökhan Akkan'ın milli takıma çağrılmamasına yönelik bir soru üzerine ise "Gökhan Akkan ve Serkan Kırıntılı 'yı kadroya çağırmadık. Mert'i düşündüğümüz ve Sinan da direkt oynadığı için kenara alamazdım. Gökhan'ı beğendiğimi söyleyeyim. Uğurcan ve Muhammet'i aldım. Altay da iyi bir kaleci. Her maçta kaleci çağıramayız. Başakşehir'deki güveni ve oyunu ile Mert'i çağırmayı düşündüm. Serkan ve Gökhan iyi kaleciler. Benim zamanımda iki kaleci vardı. Ben şimdi olsam beni kaleye almazdım. Bu maç ile Gökhan'a kötü denilemez. Belli maçlarda böyle şeyler olur. Çocuklara sahip çıkma adına olumsuz etki yapmayalım" yorumunu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Okan Buruk'un açıklamalarıŞenol Güneş'in açıklamaları