Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Çaykur Rizespor Başkanı Kartal
58 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 7-2 yenilen Çaykur Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, maçın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:03 Kaynak: AA
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