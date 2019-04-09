Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Okan Buruk

Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Okan Buruk

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 7-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kendi sahamızda aldığımız 7-2'lik bir sonuç bizim için çok acı oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 7-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kendi sahamızda aldığımız 7-2'lik bir sonuç bizim için çok acı oldu." dedi. Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın sonucunun kendilerini çok üzdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:05 Kaynak: AA

Okan Buruk, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
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