Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Okan Buruk
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 7-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kendi sahamızda aldığımız 7-2'lik bir sonuç bizim için çok acı oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş
'a 7-2 yenilen Çaykur Rizespor
'un teknik direktörü Okan Buruk
, "Kendi sahamızda aldığımız 7-2'lik bir sonuç bizim için çok acı oldu." dedi. Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın sonucunun kendilerini çok üzdüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:05 Kaynak: AA
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