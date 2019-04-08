Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Şenol Güneş

Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Şenol Güneş

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenmeyi başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenmeyi başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı." dedi. Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ilginç bir maç olduğunu, beklenin dışında sonuç çıktığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:44 Kaynak: AA

Beşiktaş, Şenol Güneş, Çaykur Rizespor, Spor
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