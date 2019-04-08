Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından - Şenol Güneş
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenmeyi başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor
'u 7-2 yenmeyi başaran Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, "Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı." dedi. Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ilginç bir maç olduğunu, beklenin dışında sonuç çıktığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:44 Kaynak: AA
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