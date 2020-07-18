Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3 puana odaklandı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3 puana odaklandı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sahalarında aynı puana sahip iki takımın ligde kalma yarışında çok zor bir maça çıkacağını belirtti.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın hafta başında görevden ayrıldığını ve yerine yeni teknik ekibin geldiğini hatırlatan Kartal, Çaykur Rizespor olarak hiçbir huzursuzluk, problem ve sıkıntılarının olmadığını, ligde kalma yarışında son iki hafta üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini aktardı.

"Malatyaspor maçı sanki şampiyonluk maçı"

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının çok kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Kartal, şunları kaydetti:

"Malatyaspor maçı sanki şampiyonluk maçı. Bu maçı alacağımıza inanıyorum. Futbolculardaki motivasyon çok iyi. Çocukların hepsinin yüzü gülüyor. Karamsarlık yok. Hocamız ve yeni gelen bir ekip var. Bu ekibin de başarılı olacağına inanıyoruz."

Kartal, herkesin kader haftalarında elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Bir heyecan var. Bu heyecan çerçevesinde Malatyaspor maçını alıp yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. Hiç sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın görevden ayrılması ve yerine Ünal Karaman'ın getirilmesinin doğru olmadığını gördüklerini aktaran Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon başı ve devre arası eksiklikler oldu. Sezonu sağlıklı şekilde tamamladıktan sonra değerlendirmesini yapacağız. Transferlerde tam belirleyici olamadık. Eksiklikler oldu. Geçmişi şimdi eleştirmenin bir anlamı yok. Ben İsmail hocanın (İsmail Kartal) bizimle devam etmesi halinde bundan çok daha iyi olacağından emindim. İsmail hoca gitmeseydi bizim 36-37 puanımız vardı. Biz İsmail hoca ile anlaşıyorduk, son zamanlarda hiçbir problemimiz yoktu. İsmail hoca ile iyi götürüyorduk ama olmadı, sonrasında böyle bir sıkıntı yaşadık, atlattık. Şimdi artık geriye doğru bakmayacağız, önümüzdeki Malatyaspor maçına kenetleniyoruz."

"Taraftarla iç içeyiz"

Kartal, yaptıkları hataları bildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Taraftarla iç içeyiz. Herkes bu takımın başarısını istiyor. Taraftarlar, bazı hocalara yüzeysel bakıyor. Taraftarın da yönetime tabi olması lazım. Taraftar 'istifa' diye bağıracaksa yönetime bağırması lazım, hocaya bağırmaması lazım. Hocayı eleştirmemesi lazım. Eleştirilecek olan yönetimdir. Hocayı biz alıyoruz. Eleştirecekse bizi eleştirecekler. Ben de samimi dille söylüyorum, ekip ve yönetimimle hiçbir yanlışı bilerek yapmam. Ufak tefek hatalarımız elbette oluyor. Bir iş yapıyorsanız hatalarımız olacaktır. Ekibime güveniyorum, bir sorun yok. Taraftarımız da bize güvensin."

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3 puana odaklandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)
  • yunus korkmaz,wiyana,avusturya: sayın baskan yukarıda yazdiklerini teker teker okudum,cok güzel insaallah kazanırız, temennimiz Boyle,futbolcularla bire bir konuşup maçın ehemmiyetini onlara hele yabancı futbolculara güzel izah etmek lazım maçın 90,dakka oldugunu hatırlatmak lazım karşı tarafında aynen bizim gibi maca asilacagini biliyoruz,bunun tamiri mümkün deyip... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:28 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:36 İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
16:28
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 17:41:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3 puana odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]