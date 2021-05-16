Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi

16.05.2021 11:41
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi, System.String[]

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 4 teknik direktör ile çalışan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile yakaladığı çıkışla sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlamayı başardı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 4 teknik direktör ile çalışan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile yakaladığı çıkışla sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlamayı başardı.

Karadeniz ekibi sezona Hırvat teknik adam Stjephan Tomas yönetiminde başlangıç yaptı.

Yeşil-mavili ekip, inişli çıkışlı bir grafik sergilediği ligde 19. haftada deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor'a 4-1 kaybedince Tomas ile yollarını ayırdı.

Tomas ile 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldığı dönemde 21 puan toplayan Rize ekibinde 20 ve 21. haftalarda yardımcı antrenör Ersin Aka takımın başında sahaya çıktı.

Aka önderliğinde, iki haftada 4 puan toplayarak puanını 25 yapan Çaykur Rizespor'da, 22. haftada göreve Rumen çalıştırıcı Mairus Sumudica getirildi.

Görev yaptığı 7 haftada sadece 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 3 puan toplayabilen Sumudica, "Bu takımı Jose Mourinho gelse kurtaramaz" açıklamasının ardından Rize ekibi ile görüşerek yollarını ayırdı.

Sumudica döneminde beklentilerin çok uzağında kalan yeşil-mavili takım, bu dönem sonunda 28 puanla 18. sırada küme düşme hattının averajla bir basamak üzerinde yer aldı.

Ligde 29. haftayı maç yapmadan BAY geçen takımda göreve 4. teknik direktör olarak Bülent Uygun getirildi.

Uygun yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmeyi başaran Karadeniz ekibi, deplasmanda da Galatasaray'ı 4-3 yenerek iyi bir çıkış yakaladı.

Takım, Bülent Uygun'un takımın başında sahaya çıktığı 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 20 puan toplayıp ligi 48 puan ile averajla 13. sırada tamamladı.

Yeşil-mavili ekip, toplamda 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet alırken ligde attığı 53 gole karşılık kalesinde ise 69 gol gördü.

Rize temsilcisi 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Takımın en golcü oyuncusu Skoda oldu

Çaykur Rizespor'un en golcü oyuncusu Çek forvet Milan Skoda oldu.

Deneyimli golcü, ligde 9 gol atma başarısı gösterirken bu oyuncuyu 8 golle Brain Samudio izledi.

Uzun süre sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Fransız yıldız Loic Remy 7 gol atarken Fernandol Boldrin ise takıma 6 golle katkı sağladı.

Sezon boyunca 11 penaltı kazanan yeşil-mavili ekipte kazandırdığı 5 penaltı ile Michalak dikkati çekti.

En hırçın oyuncu Yasin Pehlivan

Yeşil-mavili ekip, sezon genelinde 85 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Yasin Pehlivan, görev aldığı 17 maçta 9 sarı, 1 kırmızı kart görerek en agresif oyuncu oldu. Pehlivan, cezası nedeniyle 4 maçta görev alamadı.

Fabricio Baiano ise 8 sarı, 1 kırmızı kart görerek 3 maçta cezalı duruma düştü.

"Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamadık"

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine, sezon genelinde inişli çıkış grafik sergilediklerini söyledi.

Bakır, Bülent Uygun döneminde yakaladıkları çıkışın ligin sonunda nefes almalarını sağladığını vurguladı.

İyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sakatlıklar nedeniyle zora girdiklerini vurgulayan Bakır, "Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamadık. Sezona çok iyi başlayan Remy, uzun süre takımdan ayrı kaldı. Boldrin sakatlığı nedeniyle bir çok maçı kaçırdı." dedi.

Bakır, sakatlık ve Kovid-19 nedeniyle Fernando'nun beklenen görüntüyü veremediğine dikkati çekerek, "Samudio, fedakarlık ederek bir çok maçta görev aldı. Hoca değişikliğinde beklenen katkıyı alamadık. Sumudica dönemi bizim için çok zor geçti. Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile önce moralimizi, sonra beklenen puanları topladık ve ligin sonunu iyi getirdik." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Bülent Uygun, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım         
11:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı         
11:35
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 12:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement