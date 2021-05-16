Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 4 teknik direktör ile çalışan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile yakaladığı çıkışla sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlamayı başardı.

Karadeniz ekibi sezona Hırvat teknik adam Stjephan Tomas yönetiminde başlangıç yaptı.

Yeşil-mavili ekip, inişli çıkışlı bir grafik sergilediği ligde 19. haftada deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor'a 4-1 kaybedince Tomas ile yollarını ayırdı.

Tomas ile 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldığı dönemde 21 puan toplayan Rize ekibinde 20 ve 21. haftalarda yardımcı antrenör Ersin Aka takımın başında sahaya çıktı.

Aka önderliğinde, iki haftada 4 puan toplayarak puanını 25 yapan Çaykur Rizespor'da, 22. haftada göreve Rumen çalıştırıcı Mairus Sumudica getirildi.

Görev yaptığı 7 haftada sadece 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 3 puan toplayabilen Sumudica, "Bu takımı Jose Mourinho gelse kurtaramaz" açıklamasının ardından Rize ekibi ile görüşerek yollarını ayırdı.

Sumudica döneminde beklentilerin çok uzağında kalan yeşil-mavili takım, bu dönem sonunda 28 puanla 18. sırada küme düşme hattının averajla bir basamak üzerinde yer aldı.

Ligde 29. haftayı maç yapmadan BAY geçen takımda göreve 4. teknik direktör olarak Bülent Uygun getirildi.

Uygun yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmeyi başaran Karadeniz ekibi, deplasmanda da Galatasaray'ı 4-3 yenerek iyi bir çıkış yakaladı.

Takım, Bülent Uygun'un takımın başında sahaya çıktığı 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 20 puan toplayıp ligi 48 puan ile averajla 13. sırada tamamladı.

Yeşil-mavili ekip, toplamda 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet alırken ligde attığı 53 gole karşılık kalesinde ise 69 gol gördü.

Rize temsilcisi 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Takımın en golcü oyuncusu Skoda oldu

Çaykur Rizespor'un en golcü oyuncusu Çek forvet Milan Skoda oldu.

Deneyimli golcü, ligde 9 gol atma başarısı gösterirken bu oyuncuyu 8 golle Brain Samudio izledi.

Uzun süre sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Fransız yıldız Loic Remy 7 gol atarken Fernandol Boldrin ise takıma 6 golle katkı sağladı.

Sezon boyunca 11 penaltı kazanan yeşil-mavili ekipte kazandırdığı 5 penaltı ile Michalak dikkati çekti.

En hırçın oyuncu Yasin Pehlivan

Yeşil-mavili ekip, sezon genelinde 85 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Yasin Pehlivan, görev aldığı 17 maçta 9 sarı, 1 kırmızı kart görerek en agresif oyuncu oldu. Pehlivan, cezası nedeniyle 4 maçta görev alamadı.

Fabricio Baiano ise 8 sarı, 1 kırmızı kart görerek 3 maçta cezalı duruma düştü.

"Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamadık"

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine, sezon genelinde inişli çıkış grafik sergilediklerini söyledi.

Bakır, Bülent Uygun döneminde yakaladıkları çıkışın ligin sonunda nefes almalarını sağladığını vurguladı.

İyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sakatlıklar nedeniyle zora girdiklerini vurgulayan Bakır, "Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamadık. Sezona çok iyi başlayan Remy, uzun süre takımdan ayrı kaldı. Boldrin sakatlığı nedeniyle bir çok maçı kaçırdı." dedi.

Bakır, sakatlık ve Kovid-19 nedeniyle Fernando'nun beklenen görüntüyü veremediğine dikkati çekerek, "Samudio, fedakarlık ederek bir çok maçta görev aldı. Hoca değişikliğinde beklenen katkıyı alamadık. Sumudica dönemi bizim için çok zor geçti. Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile önce moralimizi, sonra beklenen puanları topladık ve ligin sonunu iyi getirdik." diye konuştu.