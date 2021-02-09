Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kalecilerin, takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştığı antrenmanın son bölümde yeşil-mavililer, yarı sahada çift kale maç yaptı.

Çalışmaya, sakatlıktan yeni çıktığı için bireysel antrenör eşliğinde çalışan Eric Sabo katılmadı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çabukluk, kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cuma günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, çalışmalarına devam etti.

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