SPOR Çaykur Rizespor, Can Muhammet Vural ile anlaştı - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor, Can Muhammet Vural ile anlaştı

SPOR Çaykur Rizespor, Can Muhammet Vural ile anlaştıDoğancan İLEK/RİZE(DHA) - Çaykur Rizespor, forvet oyuncusu Can Muhammet Vural (21) ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR Çaykur Rizespor, Can Muhammet Vural ile anlaştı

Doğancan İLEK/RİZE(DHA) - Çaykur Rizespor, forvet oyuncusu Can Muhammet Vural (21) ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Vural, 'Rizespor camiasına layık bir sporcu olmak için elimden geleni yapacağım' dedi.

Çaykur Rizespor, yeni transferi Can Muhammet Vural ile Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen tören ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Pilot takım anlaşması yaptığı Pazarspor'dan renklerine bağladığı Can Muhammet Vural ile sözleşmeyi imzalayan Çaykur Rizespor Asbaşkanı Serkan Karavin 'Can kardeşimizle 5 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Ama bu yıl Pazarspor formasını terletecek. Bizim gönlümüz kalbimiz onunla beraber. Gençlere çok önem veriyoruz. İnşallah altyapı binamız bittiğinde daha farklı hizmetlerde bulunacağız' dedi.

İmza töreninde hazır bulunan Pazarspor Başkanı Mustafa Taşkın da 'Çaykur Rizespor'un Pazarspor ile yaptığı pilot takım sözleşmesini çok önemsiyorum. Bu sözleşmenin ne kadar önemli olduğunu 3-4 yıl içinde hep birlikte anlayacağız. Bu projenin temelleri sağlam atıldı. Bu doğrultuda gidersek Rizespor forması altında Rize'nin, bu bölgenin çocuklarının oynayabileceğinin ispatını birlikte göreceğiz. Yıllardır Rizesporumuz da bölgenin gençlerinin oynayamamasının özlemi içerisindeyiz. Pazarspor olarak bizim de görevimiz Süper Lig'deki takımlara sporcu yetiştirmek. Çok aceleci davranmadan bir iki sene sabredersek bunun meyvelerini toplayacağız' açıklamasında bulundu.

Genç futbolcu Can Muhammet Vural da 'Benden beklentilerin farkındayım. Önemli olan bu beklentileri en kısa sürede yerine getirebilmem. Rizespor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bu camiye layık bir sporcu olmak için elimden geleni yapacağım' ifadelerini kullandı.

SPOR Çaykur Rizespor, Can Muhammet Vural ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Pazarspor, Rizespor, Sporcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Çaykur Rizespor, Can Muhammet Vural ile anlaştı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor
Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız         
00:29
Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi         
23:35
Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı         
23:05
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek         
22:38
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı         
22:09
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 00:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Çaykur Rizespor, Can Muhammet Vural ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei