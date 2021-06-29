Çaykur Rizespor, Cemali Sertel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiraladığı sol bek Cemali Sertel ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve Sportif Direktör Fahri Tatan'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Cemali Sertel'den beklentilerinin büyük olduğunu belirterek, "Hocamızdan sonra çok değerli kardeşimizi kadromuza katıyoruz. Ümit Milli Takım'ın da çok değerli oyuncusu ve Rizespor'a da çok şey katacağına inanıyoruz. Hem kendisi için hem de kulübümüz için güzel bir sezon geçireceğini umut ediyoruz" dedi.