Çaykur Rizespor Çıkışını Sürdürmek İstiyor

yunus korkmaz.viyana avusturya:

ilk yarinin en hırcın takimi rizespor en efendisi trabzon ben bir rizeli olarak yemin ediyorum çok çok üzüldüm keske tersi olsaydi, hasan kartal baskanimizdan rica ediyorum hermactan önce anons yaptırsın olmasa bizzat kendisi söylesin,seyirci onu dinler..