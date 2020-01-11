Çaykur Rizespor'da 2 transfer - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da 2 transfer - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor'da 2 transfer

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Garmash ve Slavia Prag'ın forvet oyuncusu Milan Skoda'yı kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor'da 2 transfer, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Garmash ve Slavia Prag'ın forvet oyuncusu Milan Skoda'yı kadrosuna kattı.

Devre arası çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımından 33 yaşındaki Milan Skoda ile kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Denys Harmash'ı da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:52 Kaynak: DHA
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