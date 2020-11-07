Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

07.11.2020 22:18
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." - RİZE

Spor Toto Süper Lig, Çaykur Rizespor, Koronavirüs, PCR Testi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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