Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
07.11.2020 22:18
Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." - RİZE
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