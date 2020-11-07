Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Antalya'da kamp yapan yeşil mavili kulüpte sporculara ve teknik ekibe bugün Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunda 3 futbolcunun testi pozitif çıktı. Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.Bu arada Çaykur Rizespor, Antalya Belek kampının 3'üncü gününü tek çalışma yaparak tamamladı. 1,5 saat süren idman; ısınma, pas oyunu, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarına katılmak üzere izinli olan, Dario Melnjak, Braian Samudio, Montassar Talbi, Yassine Meriah, çalışmada yer almadı.Antrenmana Loic Remy ve Fabricio de Jesus takımdan ayrı koşu yaparak katılırken, Fernando Andrade'nin tedavisine devam edildi.