Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
07.11.2020 22:17
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım Son Dakika: Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı