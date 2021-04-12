Çaykur Rizespor'da, 33 yıllık rekor egale edildi

Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 maçı da gol yemeden tamamlayan Çaykur Rizespor, son olarak 1988-89 sezonunda bu alanda sergilediği performansı 33 yıl sonra egale etmiş oldu.

Ligin 34'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, üst üste 4 maçta kalesini gole kapatarak, ligde iç sahada en uzun süre gol yememe serisi yakaladı. Sahasında çıktığı son 4 maçta Demir Grup Sivasspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük ve son olarak Trabzonspor karşılaşmalarını gol yemeden tamamlayan yeşil-mavililer, 33 yıl aradan sonra iç sahada üst üste en uzun süre gol yememe rekorunu egale etti.