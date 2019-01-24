Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da 37 Maçlık Seri Sona Erdi

Çaykur Rizespor'da 37 Maçlık Seri Sona Erdi

59 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı.

Çaykur Rizespor'da 37 Maçlık Seri Sona Erdi, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki son 37 deplasman maçında da kalesinde gol gören yeşil-mavililer, bu sonuçla kötü seriyi de sonlandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, 2019 yılına galibiyetle başladı. Deplasmanda Kasımpaşa'yı Aminu Umar'ın golü ile 1-0 yenen yeşil-mavililer bu sezon toplamda 2'nci, deplasmanda ise ilk galibiyetini aldı. 

Karadeniz temsilcisi Kasımpaşa maçı ile birlikte deplasman maçlarındaki gol yeme serisine de son vermiş oldu. 2015/2016 sezonunun 12'nci haftasında Ankara deplasmanında Osmanlıspor ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçtan sonra Çaykur Rizespor, Süper Lig'de üst üste 37 deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Yeşil-mavililer, bu kötü seriye Kasımpaşa maçında son vermiş oldu.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:29 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Spor
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