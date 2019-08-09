Çaykur Rizespor'da 4 imza

Rize
'nin İyidere
ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe
'den Çaykur Rizespor
'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya
'da VfL Bochum, Schalke 04
ve 1.FC Köln
altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, Kayserispor
'dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan Barış Alıcı tanıtıldı.
UJKANI AYRILDI
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.