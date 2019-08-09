Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da 4 imza
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Çaykur Rizespor'da 4 imza

1 saat önce

Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.

Çaykur Rizespor'da 4 imza, System.String[]
Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, Kayserispor'dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan Barış Alıcı tanıtıldı.

UJKANI AYRILDI

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Rizespor, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:18 
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