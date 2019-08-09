Çaykur Rizespor'da 4 imza birden
51 dakika önce
Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.
Çaykur Rizespor Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:28 Kaynak: İHA
daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.
Rize'nin İyidere
ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe
'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya
'da VfL Bochum, Schalke 04
ve 1.FC Köln
altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, Kayserispor
'dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan Barış Alıcı tanıtıldı. - RİZE
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